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Brezilya Şubat ayında net nihai mamul ithalatçısı

Salı, 25 Mart 2025 11:06:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu SECEX, ülkenin Şubat ayında 201,44 milyon $ değerinde 225.972 mt nihai mamul ihraç ettiğini, ithalatının ise 181,05 milyon $ ile 228.627 mt seviyesinde kaydedildiğini bildirdi. Ocak ayında 95,24 milyon $ değerinde 110.507 mt ihracat yapılmış ve 223,56 milyon $ değerinde 299.287 mt nihai mamul ithal edilmişti.

Böylece ülkenin tonaj bakımından dış ticaret açığı Ocak ayında kaydedilen 199.780 mt’dan 2.654 mt’a geriledi.

ABD doları bakımından ise Şubat ayında 20,39 milyon $ değerinde ticaret fazlası verildi. Ocak ayında 128,84 milyon $ değerinde ticaret açığı kaydedilmişti.

Şubat ayında en fazla ihraç edilen ürünler olan kaplamalı sac, sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demirinin toplam ihracattaki payları sırasıyla %52, %21, %10 ve %8 olarak kaydedildi. Öte yandan %50 ile kaplamalı sac, %15 ile soğuk rulo sac ve %9 ile sıcak rulo sac en fazla ithal edilen nihai mamuller oldu.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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