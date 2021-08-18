Brezilya savcılığı madencilik faaliyetlerini çevreye duyarlı olarak kabul eden kanuna karşı çıktı

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 10:31:17 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya federal savcılığı (MPF), madencilik faaliyetlerini “çevreye duyarlı” olarak kabul eden Amapá eyalet kanunun “anayasaya aykırı” olarak kabul edilmesi amacıyla Yüksek Mahkeme’ye talepte bulundu.

Savcılık, çevreye duyarlı faaliyetlerin, daha yüzeysel bir ruhsatlandırma sürecine tabi olduğunu; federal düzeyde talep edilen geçici ruhsat, kurulum ruhsatı ve faaliyet ruhsatı gibi süreçlerden feragat edildiğini belirtti.

MPF, söz konusu eyalet kanunun, madencilik faaliyetlerinin, çevre üzerinde yaratabileceği etkileri “hafife aldığını” savundu.