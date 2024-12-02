Brezilya nihai mamul ithalatı için yeni önlemler getirebilir

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan ithal çelik kotalarının 25 Kasım tarihi itibarıyla ne kadarının kullanıldığını açıkladı. Kotalar bitene kadar ithalattan ortalama %12,5 vergi alınırken kotası tükenen ürünler için %25 vergi alınacak. Toplamda 529.113 mt olan kotaların dağılımı ve kullanım oranları şu şekilde:

Rulo levha: 7.964 mt, %6

Sıcak rulo sac: 54.030 mt, %36

Soğuk rulo sac: 100.559 mt, %66

Çinko kaplamalı sac: 156.709 mt, %90

Galvalum: 155.892 mt, %90

Filmaşin: 52.976 mt, %41

Dikişli boru: 983 mt, %16

Analistlere göre, kota sistemi ve ithalat vergilerinin artırılması ithalat tonajını azaltmakta başarısız oldu. Bu nedenle Brezilyalı dış ticaret kurumlarının nihai mamul ithalatını düşürmek için yeni bir plan tasarlaması bekleniyor.

Bahsi geçen kotalar Çin’den antidampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatı engellemek için getirilmişti.