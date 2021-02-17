﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya Mart ayında 7.000’den fazla maden ocağını ihaleye çıkaracak

Çarşamba, 17 Şubat 2021 11:52:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya hükümetinin, özelleştirme ve imtiyaz programı PPI aracılığıyla 7.027 maden ocağını 1 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarması bekleniyor.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, projeye geçen yılın Eylül ayında başlanmıştı. Kasım ayında, projelerini sürdüremeyen madencilik şirketlerine ait demir cevheri ocakları dahil olmak üzere 500 maden ocağı teklife sunuldu.

SteelOrbis’in elde ettiği verilere göre, Kasım ayında mevcut 500 maden ocağından yaklaşık 60 tanesi ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kazanan şirketlerden bazıları MS Minérios do Brasil Ltda, Mineradora Porto União Ltda, União Brasileira de Mineração Ltda ve Minerax Minerações S.A oldu.

PPI, ikinci ihale döneminde 7.027 maden ocağı satmayı bekliyor.


Etiketler: Brezilya  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Şub

Brezilya başkanı yerel arazilerde madencilik yapılmasına izin veren projenin hızlandırılmasını talep etti
04  Şub

Bamin, Pedra de Ferro madeninde demir cevheri üretimine başladı
26  Oca

CSN madencilik biriminin halka arzıyla 1,2 milyar $ kazanç elde edebilir
25  Oca

Largo Resources’ın vanadyum üretimi 2020 yılının son çeyreğinde arttı
25  Oca

Vale Vargem Grande tesisinde yeniden pelet üretimine başladı