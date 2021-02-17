Brezilya Mart ayında 7.000’den fazla maden ocağını ihaleye çıkaracak

Çarşamba, 17 Şubat 2021 11:52:36 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya hükümetinin, özelleştirme ve imtiyaz programı PPI aracılığıyla 7.027 maden ocağını 1 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkarması bekleniyor.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, projeye geçen yılın Eylül ayında başlanmıştı. Kasım ayında, projelerini sürdüremeyen madencilik şirketlerine ait demir cevheri ocakları dahil olmak üzere 500 maden ocağı teklife sunuldu.

SteelOrbis’in elde ettiği verilere göre, Kasım ayında mevcut 500 maden ocağından yaklaşık 60 tanesi ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kazanan şirketlerden bazıları MS Minérios do Brasil Ltda, Mineradora Porto União Ltda, União Brasileira de Mineração Ltda ve Minerax Minerações S.A oldu.

PPI, ikinci ihale döneminde 7.027 maden ocağı satmayı bekliyor.