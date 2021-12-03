Brezilya manganez projesini “stratejik” projeler kapsamına aldı

Cuma, 03 Aralık 2021 09:44:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya hükümetinin kurduğu ve pek çok bakanın dahil olduğu komite, Recursos Minerais do Brasil S.A.’ya (Grupo RMB) ait Sereno manganez projesini, Stratejik Madencilik Ürünleri Politikası kapsamına aldı.

SteelOrbis’in bu yılın başında da bildirdiği üzere, Brezilya hükümeti, yerli üretim için önemli madencilik ürünlerinin belirlenmesi amacıyla söz konusu komiteyi kurmuştu. Komite, ayrıca, hükümetin “stratejik” madencilik ürünleri politikasına ilişkin raporları takip edebildiği gibi taslak raporlar hazırlayabiliyor ve madencilik projelerini inceleyip onay verebiliyor.

Şimdiye kadar 12 projenin stratejik projeler kapsamına alındığını ve bu sayede toplamda 40 milyar BRL (710 milyon $) yatırım elde edilmesi bekleniyor.