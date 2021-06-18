Brezilya mahkemesi Vallourec’in barajında acil durum önlemleri almasına karar verdi

Cuma, 18 Haziran 2021 11:25:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya mahkemesi, Fransız boru üreticisi Vallourec’in Brezilya’daki maden birimi Vallourec Mineração’nun, Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadino şehrinde yer alan Pau Branco demir cevheri madenindeki Santa Bárbara demir cevheri barajında gerekli acil durum önlemleri almasına karar verdi.

Mahkeme kararının Minas Gerais eyaleti savcılığının talebi üzerine alındığı belirtildi. Vallourec’e, yapının sağlamlığını ve güvenliğini tamamen ispat edene dek madeninde atık yığma veya maden yükseltme çalışmalarını derhal durdurması emri verilmişti.

Ayrıca, barajın sağlamlığını garanti eden eylem planı sunması için şirkete 30 gün mühlet tanındı. Vallourec’in bağımsız bir müfettiş tutması ve madenin mevcut durumunu bildirmesi gerekecek.

Şirket, 1980 yılından beri Pau Branco madeninden demir cevheri çıkarıyor.