Brezilya mahkemesi Samarco’nun iflas koruma planının askıya alınması talebini reddetti

Cuma, 20 Ağustos 2021 09:37:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaleti mahkemesi, savcılığın, Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Samarco’nun iflas koruma planının askıya alınması talebini reddetti.

Vale’ye ve BHP Billiton’a ait 50 milyar BRL’lik (9,2 milyar $) varlıkların dondurulma istemi de mahkeme tarafından geri çevrildi. Mahkeme, varlıklarının dondurulmasının sakıncalı olacağını ve her açıdan olumsuzluk yaratacağını söyledi.

İflas koruma planının iptal edilmesinin, Samarco ve alacaklıları için büyük kayıplara yol açacağının açıkça ortada olması gerekçesiyle “aşırıya kaçacağı” belirtildi.

Savcılık, söz konusu iflas koruma planının, Vale ile BHP Billiton’ın, 19 kişinin ölümüne ve Samarco’nun pelet üretimini tamamen durdurmasına neden olan Mariana felaketine yönelik sorumluluk almasını engellemek üzere uygulandığını savunmuştu.