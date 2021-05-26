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Brezilya mahkemesi MMX Sudeste’ye yönelik iflas kararını iptal etti

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 13:48:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin iş mahkemesi, MMX’in bağlı kuruluşu MMX Sudeste Mineração’ya yönelik iflas kararını iptal etti.

Söz konusu karar, Brezilya mahkemesinin, MMX Sudeste Mineração’ya ve holding şirketi MMX’e yönelik verdiği iflas kararını değiştirmediğini açıklamasının ardından verildi.

İş mahkemesi, bir önceki mahkemenin, iflas koruma planını uygulamada başarısız olduğunu ileri süren MMX’in iddialarının sonuçlarını anlaması için MMX Sudeste Mineração’ya yeterli zaman tanımadığını belirtti.

MMX, kararı bir kez daha temyize götürebileceğini ve diğer mahkemelerde olduğu gibi MMX Sudeste’ye yönelik iflas kararı çıkabileceğini dile getirdi.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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