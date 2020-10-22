Brezilya maden ocaklarını yıl sonunda ihaleye çıkaracak

Perşembe, 22 Ekim 2020 10:03:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya, özelleştirme ve imtiyaz programı PPI aracılığıyla, Amazon dahil olmak üzere çeşitli eyaletlerdeki 502 maden ocağını yıl sonunda ihaleye çıkarmayı planlıyor.

Hükümet tarafından yayımlanan bir belgeye göre, 25 Kasım 2020 tarihinde bir ihale gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu maden ocakları önceden, projelerini daha fazla sürdüremeyen maden şirketlerine aitti.

Brezilya’nın madencilik regülatörü, Ulusal Madencilik Kuruluşu ANM, söz konusu varlıkları ihaleye çıkarabilmek için devraldı. Vale ve Anglo American Brazil gibi demir cevheri şirketlerinin, muhtemelen bir veya birden fazla maden ocağı için karşı teklif sunmaları bekleniyor.