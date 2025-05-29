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Brezilya kota sisteminin süresini uzatıp yeni ürünler ekledi

Perşembe, 29 Mayıs 2025 11:20:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret odası CAMEX, önümüzdeki 12 ay boyunca ithalatta kota sistemine devam edip kotayı geçen ürünler için %25 vergi uygulayacağını ve kotaların kapsadığı 19 ürüne 4 yeni ürün daha eklendiğini açıkladı.

CAMEX, kota sistemi uygulanacak ürünler arasına vergilerden kaçınmak için alternatif olarak kullanılan çelik tel ve vasıflı kalitelerden yassı mamullerin de dahil edildiğini belirtti.

Yeni kota tonajlarının mevcut kota dönemi 31 Mayıs tarihinde sona ereceği için önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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