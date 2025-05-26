Brezilya kota sistemi yerine tüm çelik ithalatına vergi getirebilir

Brezilya’nın standart vergi seviyelerinden çelik ithalatı için ayırdığı 529.113 mt’luk nihai mamul kotasının 31 Mayıs 2025 tarihinde sona ermesiyle birlikte farklı bir uygulamayla değiştirilmesi bekleniyor.

Brezilya piyasalarında hükümetin tüm çelik ürünlere %25’lik ithalat vergisi getireceği konuşuluyor. Mevcut kota sistemi çelik ithalatını düşürme konusunda yetersiz kaldığı için eleştiriliyordu.

19 Mayıs tarihi itibarıyla kotanın %88’i kullanıldı. Geçtiğimiz hafta da bu oran aynı olduğu için yetkililerin bu hafta konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.