 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya...

Brezilya kota sistemi yerine tüm çelik ithalatına vergi getirebilir

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:19:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın standart vergi seviyelerinden çelik ithalatı için ayırdığı 529.113 mt’luk nihai mamul kotasının 31 Mayıs 2025 tarihinde sona ermesiyle birlikte farklı bir uygulamayla değiştirilmesi bekleniyor.

Brezilya piyasalarında hükümetin tüm çelik ürünlere %25’lik ithalat vergisi getireceği konuşuluyor. Mevcut kota sistemi çelik ithalatını düşürme konusunda yetersiz kaldığı için eleştiriliyordu.

19 Mayıs tarihi itibarıyla kotanın %88’i kullanıldı. Geçtiğimiz hafta da bu oran aynı olduğu için yetkililerin bu hafta konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çelik kotalarının kullanım oranlarını açıkladı

08 May | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat değişmedi

07 May | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya ve ABD arasındaki yarı mamullere yönelik pazarlıklar tamamlanmak üzere

21 Nis | Çelik Haberler

Brezilya çelik kotalarının kullanım miktarını güncelledi

11 Nis | Çelik Haberler

Brezilya, ABD’nin çelik vergilerini DTÖ’ye taşıyacak

28 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çelik kotalarının son durumunu açıkladı

26 Mar | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat değişmedi

20 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat aynı kaldı

17 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çelik vergileri konusunda ABD ile görüşmeye devam etmek istiyor

14 Mar | Çelik Haberler

Brezilya ve ABD arasındaki vergi görüşmeleri olumlu geçti

10 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis