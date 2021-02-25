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Brezilya kalkınma bankası Vale’de kalan hisselerinin tamamını sattı

Perşembe, 25 Şubat 2021 12:08:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya kalkınma bankası BNDES Vale’de kalan hisselerinin tümünü sattı.

BNDES halihazırda madencilik şirketinde sahip olduğu hisselerinin çoğunu satmıştı, ancak hala Vale’de yaklaşık %3,57 hisseye sahipti. Banka, kalan hisselerinin tamamını sattı ve 22 Şubat itibarıyla Vale’de herhangi bir hissesi kalmadı.

BNDES, sattığı hisselerin değerini açıklamadı. Banka bir süredir hisselerini satıyordu ve Vale’de şirketin 1997 yılında özelleştirilmeye başlamasından beri hisseye sahipti. Vale, 1997 yılından önce devlete bağlı bir şirketti.


Etiketler: Vale  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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