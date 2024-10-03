Brezilya ithal çelik kotasının tamamını kullanmadı

Brezilya dış ticaret kurumu SISCOMEX, normal seviyelerde ithalat vergisi ödenerek yapılan çelik ithalatı kotasına dair sayıları paylaştı.

SISCOMEX’in verilerine göre 529.113 mt’luk kotanın %86’sı kullanıldı. 7.964 mt’luk rulo sac kotasının yalnızca %26’sı tüketilirken sıcak rulo saca ayrılan 54.030 mt’un %52’sinin ithalatı gerçekleştirildi.

100.559 mt’luk soğuk rulo sac kotasının %83’ü, 156.708 mt’luk çinko kaplamalı sac kotasının %96’sı, 155.892 mt’luk galvalum kotasının %93’ü, 52.976 mt’luk filmaşin kotasının %87’si ve 983 mt’luk dikişli boru kotasının yalnızca %12’si dolduruldu.

Bahsi geçen kotaların dönemi 30 Eylül 2024’te sona ererken aynı tonajlarda belirlenen yeni kota dönemi 31 Ocak 2025’e kadar sürecek. Kullanılmayan kotalar bir sonraki döneme devretmiyor.

Brezilya’da ithal çelik için kota uygulamasının getirilmesi, özellikle de Çin’den yapılan ithalatı düşürmek için yeterli olmadı.

Analistlere göre ithalatın Ekim ayında azalması bekleniyor.