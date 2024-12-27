Brezilya iç piyasasında yassı mamul fiyatlarının artması bekleniyor

Brezilya Distribütörler Birliği (INDA) Başkanı Carlos Loureiro, Ocak ayında yassı mamul fiyatlarının %7,5 artmasını beklediklerini ifade etti.

Loureiro’ya göre bu artış, çoğu hammadde dolar bazında fiyatlandırıldığı için Brezilya realinin dolar karşısında yaşadığı değer kaybını telafi edecek.

Çelik üreticisi Usiminas’ın Başkan Yardımcısı Thiago Rodrigues, yatırımcıların katıldığı bir konferansta Usiminas’ın yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle fiyatlarını artırmak zorunda kalacağını söyledi.

Brezilya, çelik sektörünün kullandığı koklaşabilir taş kömürünün tamamını ithalat ile karşılıyor. Brezilya dünyanın en büyük demir cevheri üreticilerinden biri olsa da demir cevheri de Çin çıkışlı demir cevheri fiyatlarına bağlı olarak dolar üzerinden satılıyor.