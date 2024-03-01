Brezilya hükümeti Vale’ye yeni CEO’sunu seçmesi için baskı yapıyor

Cuma, 01 Mart 2024 09:34:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, şirketlerin hükümet tarafından benimsenen kalkınma planını takip etmesi gerektiğini ifade ederek Vale’nin 26 Mayıs 2024 tarihinde görev süresi dolacak olan CEO’su Eduardo Bartolomeo’yu eleştirdi.

Lula da Silva, Vale’nin keşif yapmadığı birçok maden olduğunu, şirketin bu varlıkların bir kısmını sattığını ve Avustralyalı şirketlerle rekabet etme olanağını kaybettiğini ifade etti. Brezilya Başkanı, beş yıl önce gerçekleşen Brumadinho barajı felaketin konusunda da şirketin tazminat politikasını sorguladı.

Hükümet daha önce eski bakan Guido Mantega ve eski Vale CEO’su Murilo Ferreira gibi isimleri yeni Vale CEO’su olarak önermiş ancak bu isimler şirketin yönetim kurulu tarafından reddedilmişti.

Şirketin Bartolomeo ile daha kısa bir süre daha devam etmesi ya da Banco do Brasil’in eski başkanı Paulo Cafarelli’yi CEO olarak seçmesi bekleniyor.