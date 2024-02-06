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< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya hükümeti çelik ürünler için ithalat vergisinde artış talebini değerlendiriyor

Salı, 06 Şubat 2024 10:21:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’da hükümet yetkilileri, ülkenin çelik kurumu IABr’nin çelik için ithalat vergisinin %12’den %25’e çıkarılması talebini değerlendirdiğini açıkladı.

Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmet Bakanlığı Sekreteri Marcio Elias Rosa, bakanlığın talebi değerlendirdiğini ve hükümetin çelik sektörünün kaygılarını göz önünde bulundurduğunu ifade ederken yapılacak bir vergi artışının diğer sektörleri olumsuz etkileyebileceğini ve iç piyasada çelik fiyatlarının artmasıyla enflasyonun yükseleceğini bildirdi.

Rosa, tüm faktörlerin düşünüldüğünü ancak nihai karar için bir tarih belirtilmediğini söyledi.

Analistlere göre ithalat vergisinin artırıldığı durumda iç piyasadaki çelik fiyatlarının en az %10 yükselmesi bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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