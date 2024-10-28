Brezilya Eylül ayında net çelik ithalatçısı

Brezilya Eylül ayında 78,72 milyon $ değerinde 93.195 mt’luk nihai mamul ihraç etti. Ülkenin ithalatı ise 278,84 milyon $ değerinde 382.252 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında 84,5 milyon $ gelirle 101.800 mt nihai mamul ihraç edilmiş ve 281,70 milyon $ değerinde 384.600 mt’luk ithalat yapılmıştı.

Yılın ilk dokuz ayında ülkenin ihracatı 1,16 milyon mt olurken bu ihracatın değeri 997,51 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Brezilya aynı dönemde 2,13 milyar $ değerinde 2,76 milyon mt nihai mamul ithal etti.

Eylül ayında yapılan ithalatının %37’sini kaplamalı yassı mamuller oluştururken inşaat demiri ihracatın %44’ünü meydana getirdi.

Brezilya Çelik Distribütörleri Kurumu INDA Başkanı Carlos Loureiro, ithalatçıların ürünleri farklı şekilde sınıflandırarak ithalat kotası sınırlarını aştığını ifade etti. Bazı ithalatçılar, ithal ettikleri mamullerin aslında ürün kalitesi ile ilgili olmayan malzemeleri içerdiğini iddia ediyor. Loureiro bu nedenle gümrük yetkililerinin bir önlem almaması durumunda ülkenin ithalatçı olmaya devam edeceğini ifade etti.