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Brezilya Ekim ayında net çelik ithalatçısı

Salı, 26 Kasım 2024 09:11:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Ekim ayında 82,30 milyon $ değerinde 97.064 mt’luk nihai mamul ihraç etti. Ülkenin ithalatı ise 286,87 milyon $ değerinde 386.269 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında 78,72 milyon $ gelirle 93.19 mt nihai mamul ihraç edilmiş ve 278,84 milyon $ değerinde 382.252 mt’luk ithalat yapılmıştı.

Yılın ilk on ayında ülkenin ihracatı 1,25 milyon mt olurken bu ihracatın değeri 1,08 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Brezilya aynı dönemde 2,41 milyar $ değerinde 3,14 milyon mt nihai mamul ithal etti.

Ekim ayında yapılan ithalatının %51’ini kaplamalı yassı mamuller oluştururken inşaat demiri ihracatın %34’ünü meydana getirdi.

Brezilya’da nihai mamul ithalatının yerel dış ticaret kurumlarının getirdiği kota sistemi sayesinde 2025’in ilk çeyreğinde azalması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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