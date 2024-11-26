Brezilya Ekim ayında net çelik ithalatçısı

Brezilya Ekim ayında 82,30 milyon $ değerinde 97.064 mt’luk nihai mamul ihraç etti. Ülkenin ithalatı ise 286,87 milyon $ değerinde 386.269 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında 78,72 milyon $ gelirle 93.19 mt nihai mamul ihraç edilmiş ve 278,84 milyon $ değerinde 382.252 mt’luk ithalat yapılmıştı.

Yılın ilk on ayında ülkenin ihracatı 1,25 milyon mt olurken bu ihracatın değeri 1,08 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Brezilya aynı dönemde 2,41 milyar $ değerinde 3,14 milyon mt nihai mamul ithal etti.

Ekim ayında yapılan ithalatının %51’ini kaplamalı yassı mamuller oluştururken inşaat demiri ihracatın %34’ünü meydana getirdi.

Brezilya’da nihai mamul ithalatının yerel dış ticaret kurumlarının getirdiği kota sistemi sayesinde 2025’in ilk çeyreğinde azalması bekleniyor.