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Brezilya Çin’den ithal tel için dönem sonu incelemesi başlattı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 11:53:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ekonomi Bakanlığı Çin’den ithal yüksek karbon içerikli ve yüksek mukavemetli tele uygulanan antidamping vergisine ilişkin dönem sonu incelemesi başlatıldığını açıkladı.

2017 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren mevcut vergiler 124,33$/mt 563,77$/mt oranlarında yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Çin’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan verginin sona ermesi halinde damping devam edeceği yönünde bulgular olduğu ifade edildi. Ayrıca yine söz konusu üründe piyasa fiyatının altından satış yapıldığı, Çin’in ihracat performansı ve artan üretim kapasitesi düşünüldüğünde, bu ithalatın yol açtığı zararın devam edeceği ifade edildi.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7217.10.19 ve 7217.10.90 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Çin Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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