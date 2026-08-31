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ABD'nin çekme tel ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %2,2 arttı

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 10:13:31 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin çekme tel ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %2,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %17,4 artışla 7.411 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 21,11 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 16,93 milyon $'a kıyasla 20,04 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla çekme tel ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.549 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 2.220 mt'a kıyasla 3.269 mt ile Meksika oldu. Diğer başlıca ihracat pazarı ise 2.915 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında ABD'nin bu ülkeler dışında 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.

Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Hasır

Çap 5 - 6 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Tavlı Tel (Bağ Teli)

Çap 1,2 - 4 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Tavlı Tel (Bağ Teli)

Çap 0,18 mm
 
Tedarikçi SAKA INSAAT VE YAPI MALZEMELERI SAN. VE TIC LTD STI
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