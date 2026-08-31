ABD'nin çekme tel ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %2,2 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin çekme tel ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %2,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %17,4 artışla 7.411 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 21,11 milyon $'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 16,93 milyon $'a kıyasla 20,04 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla çekme tel ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.549 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 2.220 mt'a kıyasla 3.269 mt ile Meksika oldu. Diğer başlıca ihracat pazarı ise 2.915 mt ile Kanada oldu. Haziran ayında ABD'nin bu ülkeler dışında 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.