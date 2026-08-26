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Insteel Ohio tesisini kapatarak kaynaklı çelik hasır faaliyetlerini yeniden yapılandırıyor

Çarşamba, 26 Ağustos 2026 15:10:27 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli çelik tel ürünleri üreticisi Insteel Industries Inc., Ohio eyaletinin Upper Sandusky kentindeki kaynaklı çelik hasır üretim tesisini kapatacağını ve buradaki üretimi şirketin diğer kaynaklı çelik hasır tesislerine kaydıracağını duyurdu.

Şirket, diğer kaynaklı çelik hasır tesislerinin kapasitesinin ilave üretimi karşılamak için yeterli olduğunu ifade etti. Konsolidasyonla birlikte üretim ağının müşteri talebiyle uyumlu hale getirilmesinin, operasyonel verimliliğin artırılmasının ve maliyet rekabetçiliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Faaliyetler Ekim sonuna kadar sonlandırılacak

Upper Sandusky tesisindeki faaliyetlerin bu yılın Ekim ayının sonuna kadar sona ermesinin beklendiği ve bunun sonucunda 65'e varan çalışanın işten çıkarılacağı dile getirildi.

Öte yandan şirket, tesisin kapatılmasıyla bağlantılı olarak yaklaşık 4,6 milyon $ tutarında yeniden yapılandırma gideri kaydetmeyi beklediğini aktardı. Insteel Başkanı ve CEO'su H.O. Woltz III ise konsolidasyon kararının şirket gelirleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmasını beklemediklerini paylaştı.

Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Hasır
Çap:  5 - 6 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Tavlı Tel (Bağ Teli)
Çap:  1,2 - 4 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Tavlı Tel (Bağ Teli)
Çap:  0,18 mm
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