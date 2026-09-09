Fransa'nın çelik ihracat değeri 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %1,6 arttı

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda %1,6 artışla 5,82 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %6,7 düşüşle 720,34 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %6,3 artışla 289,93 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 381,3 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %2,9 artışla 183,37 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %2,1 düşüşle 535,94 milyon € seviyelerinde kaydedildi.