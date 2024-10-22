 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya...

Brezilya Çin’den ithal çelik folyoya antidamping vergisi getirdi

Salı, 22 Ekim 2024 09:39:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya dış ticaret kurumu GECEX, Çin’den ithal çelik folyoya altı ay boyunca ürüne bağlı olarak 257,97$/mt ila 341,29$/mt antidamping vergisi getirdi.

Bahsi geçen vergi herhangi bir kalınlıkta ve genişliği 600 mm’den fazla çinko, krom ve krom oksit kaplamalı folyo için geçerli olacak. Genişliği 600 mm’nin altında kalaylı folyolar da vergiye dahil.

GECEX, farklı ürünler için getirdiği antidamping vergilerine dair kriterlerini açıklamadı. Bununla birlikte menşesi fark etmeksizin bazı çelik tel ürünler için de %12,5-25 ithalat vergisi getirildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya yeni çelik ithalat kotalarını açıkladı

16 Eki | Çelik Haberler

Brezilya ithal çelik kotasının tamamını kullanmadı

03 Eki | Çelik Haberler

Brezilya Çin ve Hindistan’dan ithal boyalı mamuller için antidamping soruşturması başlattı

20 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya bazı ithal ürünlere uygulanan vergileri artırdı

25 Nis | Çelik Haberler

Brezilya 11 çelik ürünü için ithalat kotası getirecek

24 Nis | Çelik Haberler

Brezilya Çin’den ithal yassı hadde mamule yönelik damping soruşturması başlattı

06 Mar | Çelik Haberler

Brezilya bazı çelik ürünleri için ithalat vergisini artırdı

13 Şub | Çelik Haberler

Brezilya hükümeti çelik ürünler için ithalat vergisinde artış talebini değerlendiriyor

06 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çelik sektörü Çin’den yapılan çelik ithalatına karşı mücadele etmeye devam ediyor

08 Oca | Çelik Haberler

IABr: İthalat vergileri Brezilya’nın çelik sektörü için acil bir gündem maddesi

29 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis