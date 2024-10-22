Brezilya Çin’den ithal çelik folyoya antidamping vergisi getirdi

Brezilya dış ticaret kurumu GECEX, Çin’den ithal çelik folyoya altı ay boyunca ürüne bağlı olarak 257,97$/mt ila 341,29$/mt antidamping vergisi getirdi.

Bahsi geçen vergi herhangi bir kalınlıkta ve genişliği 600 mm’den fazla çinko, krom ve krom oksit kaplamalı folyo için geçerli olacak. Genişliği 600 mm’nin altında kalaylı folyolar da vergiye dahil.

GECEX, farklı ürünler için getirdiği antidamping vergilerine dair kriterlerini açıklamadı. Bununla birlikte menşesi fark etmeksizin bazı çelik tel ürünler için de %12,5-25 ithalat vergisi getirildi.