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Brezilya Çin’den ithal yassı hadde mamule yönelik damping soruşturması başlattı

Çarşamba, 06 Mart 2024 09:56:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Kalkınma, Sanayi, Ticaret ve Hizmet Bakanlığı Çin’den ithal 0,5 mm’den az kalınlıkta demir veya alaşımsız yassı hadde mamule yönelik damping soruşturması başlattı.

Soruşturma, Brezilyalı çelik kurumu IABr’nin %25 ithalat vergisi uygulanmasını istediği Çin’den ithal sıcak rulo sac ve soğuk rulo sacı kapsamıyor.

Bakanlığın başlattığı soruşturma için çelik üreticisi CSN 2023 yılının Ekim ayında talepte bulunmuştu. Yapılan bir ön incelemenin ardından bakanlık hazırladığı raporda Çin’den bahsi geçen malzemenin ithalatında damping yapıldığına dair işaretler buldu. Raporda Çin’de çelik sektörünün hükümet tarafından stratejik bir sektör olarak görüldüğü ve bu doğrultuda özel bir konumda tutulduğunu gösteren bir devlet politikası olduğu belirtildi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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