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Brezilya çelik sektörü Çin’den yapılan çelik ithalatına karşı mücadele etmeye devam ediyor

Pazartesi, 08 Ocak 2024 10:20:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi CSN ve Brezilyalı çelik kurumu IABr, Çin’den damping fiyatlarından yapıldığı iddia edilen çelik ithalatını düşürmek için yerel makamlarla alternatifler üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu.

CSN Aralık ayında yabancı ticaret makamı SECEX’ten folyo ve boyalı çelik ürünleri için %10,8 olan ithalat vergisini %16’ya çıkarmasını istemişti.

Öte yandan IABr, yetkililerden Çin’den ithal edilen tüm çelik ürünleri için %25 ithalat vergisi getirilmesini talep etmeye devam ediyor.

Brezilya basınına göre IABr ithalat vergisini konuşmak için yetkililerle görüşme yapma beklentisini sürdürüyor. IABr’nin iddialarına göre Brezilyalı çelik üreticilerinin 2023 yılında iç piyasaya yaptığı satışlar Çin’den yapılan ithalat nedeniyle 1 milyon mt düştü.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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