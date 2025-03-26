Brezilya çelik kotalarının son durumunu açıkladı

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu SISCOMEX, çelik ithalatına uygulanan 529.113 mt’luk kotanın 17 Mart tarihi itibarıyla %77’sinin kullanıldığını açıkladı.
SISCOMEX’in verilerine göre rulo levha kotasının %2,2’si, sıcak rulo sac kotasının %28’i, soğuk rulo sac kotasının %79’u, çinko kaplamalı sac kotasının %83’ü, galvalum kotasının %93’ü, filmaşin kotasının %31’i ve dikişli boru kotasının %8’i kullanıldı.
Tüketildiğinde %25 vergi uygulanacak kotalar 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak.
Yerel çelik üreticileri kota uygulamasının özellikle Çin’den dampingli fiyatlardan yapılan çelik ithalatını düşürme konusunda yetersiz kaldığını ifade ediyor.