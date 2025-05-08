Brezilya çelik kotalarının kullanım oranlarını açıkladı

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu Siscomex, çelik ithalatına uygulanan 529.113 mt’luk kotanın 5 Mayıs tarihi itibarıyla aylık yaklaşık 1 puan artışla %88’inin kullanıldığını açıkladı.

Siscomex’in verilerine göre rulo levha kotasının %2,6’sı, sıcak rulo sac kotasının %36’sı, soğuk rulo sac kotasının %87’si, çinko kaplamalı sac ve galvalum kotalarının tamamı, filmaşin kotasının %75’i ve dikişli boru kotasının %11’i kullanıldı.

Tüketildiğinde %25 vergi uygulanacak kotalar 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Brezilyalı çelik üreticileri, bu stratejinin ithalatı düşürmek için yetersiz kaldığını vurgulamaya devam ediyor. Üreticilerin geçtiğimiz dönemde şikayet ettiği konulardan bir diğeri ise, vergisiz bölge olan Manaus’tan diğer eyaletlerdeki tüketicilere yapılan ihracattaki artış oldu.