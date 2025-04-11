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Brezilya çelik kotalarının kullanım miktarını güncelledi

Cuma, 11 Nisan 2025 10:00:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın yetkili dış ticaret kurumu Siscomex, çelik ithalatına uygulanan 529.113 mt’luk kotanın 7 Nisan tarihi itibarıyla %87’sinin kullanıldığını açıkladı.

Siscomex’in verilerine göre rulo levha kotasının %2,6’sı, sıcak rulo sac kotasının %36’sı, soğuk rulo sac kotasının %82’si, çinko kaplamalı sac ve galvalum kotalarının tamamı, filmaşin kotasının %72’si ve dikişli boru kotasının %9’u kullanıldı.

Tüketildiğinde %25 vergi uygulanacak kotalar 31 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Yerel çelik üreticileri kota uygulamasının özellikle Çin’den dampingli fiyatlardan yapılan çelik ithalatını düşürme konusunda yetersiz kaldığını ifade ediyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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