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Brezilya çelik ithalat kotalarının kullanım oranlarını açıkladı

Cuma, 01 Kasım 2024 09:16:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan ithal çelik kotalarının ne kadarının kullanıldığını açıkladı. Kotalar bitene kadar ithalattan ortalama %12,5 vergi alınırken kotası tükenen ürünler için %25 vergi alınacak. Toplamda 529.113 mt olan kotaların dağılımı ve kullanım oranları şu şekilde:

Rulo levha: 7.964 mt, %6

Sıcak rulo sac: 54.030 mt, %32

Soğuk rulo sac: 100.559 mt, %66

Çinko kaplamalı sac: 156.709 mt, %87

Galvalum: 155.892 mt, %89

Filmaşin: 52.976 mt, %40

Dikişli boru: 983 mt, %13

Galvalum, çinko kaplamalı sac ve soğuk rulo sac kotalarının büyük miktarda kullanılmış olması, yüksek vergi oranı iç piyasada ürünlerin rekabetçiliğini azaltacağı için ithalatın önümüzdeki aylarda gerileyeceğini gösteriyor.

Bahsi geçen kotalar Çin’den antidampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatı engellemek için getirilmişti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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