Brezilya çelik ithalat kotalarının kullanım oranları yükseldi

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan ithal çelik kotalarının 27 Ocak tarihi itibarıyla ne kadarının kullanıldığını açıkladı.

Kotalar bitene kadar ithalattan ortalama %12,5 vergi alınırken kotası tükenen ürünler için %25 vergi alınacak. Toplamda 529.113 mt olan kotaların dağılımı ve kullanım oranları şu şekilde:

Rulo levha: 7.964 mt, %6

Sıcak rulo sac: 54.030 mt, %41

Soğuk rulo sac: 100.559 mt, %83

Çinko kaplamalı sac: 156.709 mt, %90

Galvalum: 155.892 mt, %90

Filmaşin: 52.976 mt, %72

Dikişli boru: 983 mt, %23

Aralık ortasında kaydedilen %78’lik kullanım oranı %82’ye çıkmış oldu. Bahsi geçen kotalar Çin’den antidampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatı engellemek için getirilmişti.

Analistler, bahsi geçen ay içinde Brezilya reali ABD doları karşısında değer kaybettiği için yalnızca hafif bir artış görüldüğünü ifade etti.