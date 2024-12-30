Brezilya çelik ithalat kotalarının kullanım oranları hafifçe arttı

Brezilya’nın dış ticaret kurumu SECEX, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan ithal çelik kotalarının 16 Aralık tarihi itibarıyla ne kadarının kullanıldığını açıkladı.

Kotalar bitene kadar ithalattan ortalama %12,5 vergi alınırken kotası tükenen ürünler için %25 vergi alınacak. Toplamda 529.113 mt olan kotaların dağılımı ve kullanım oranları şu şekilde:

Rulo levha: 7.964 mt, %6

Sıcak rulo sac: 54.030 mt, %38

Soğuk rulo sac: 100.559 mt, %74

Çinko kaplamalı sac: 156.709 mt, %90

Galvalum: 155.892 mt, %90

Filmaşin: 52.976 mt, %69

Dikişli boru: 983 mt, %23

25 Kasım tarihinde kaydedilen %74’lük kullanım oranı %78’e çıkmış oldu. Bahsi geçen dönemde rulo levha, çinko kaplamalı sac ve galvalum kotaları kullanılmadı.

Bahsi geçen kotalar Çin’den antidampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalatı engellemek için getirilmişti.

Analistler, Ekim ve Kasım ayları arasında Brezilya’nın yaptığı nihai mamul ithalatının %36 azaldığını ancak bu düşüşte kota sisteminin ne kadar pay sahibi olduğunu bilmediklerini ifade etti.