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Brezilya bazı ithal ürünlere uygulanan vergileri artırdı

Perşembe, 25 Nisan 2024 09:55:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya dış ticaret makamı CAMEX, aralarında galvanizli sac, soğuk rulo sac, rulo levha, sıcak rulo sac, filmaşin ve kaynaklı boru bulunan 11 çelik ürün için ithalat vergisini artırırken dikişsiz boru için incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

Bu ürünlerin ithalatı kotayı geçtiğinde %10,8 yerine %25 vergi uygulanacak. Uygulama, önümüzdeki 30 gün boyunca yürürlükte kalıp 1 sene boyunca geçerli olacak.

Bahsi geçen ürünlerin ithalatı 2020-2022 yılları arasındaki ortalama ithalat tonajının %30’unu geçtiği durumda kotalar devreye girecek.

Kaynaklara göre ürünlerin çoğunun kotasının yılın ilk yarısında tükenmesi bekleniyor.

Camex’in kararı, Brezilya çelik sektörünün özellikle de Çin’den dampingli fiyatlardan yapılan ithalatın yarattığı rekabetle mücadele etme talepleri ve Meksika, AB, ABD ve Şili’nin attığı benzer adımlarla aynı doğrultuda kabul ediliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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