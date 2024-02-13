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Brezilya bazı çelik ürünleri için ithalat vergisini artırdı

Salı, 13 Şubat 2024 09:56:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya dış ticaret makamı CAMEX, inşaat demiri ve bazı boru ürünleri için ithalat vergisini artırdığını açıkladı.

İnşaat demiri için ithalat vergisi %10,8’den %12’ye çıkarken iki farklı boru ürünü için %12,6’dan %14’e ve %14,4’ten %16’ya yükseldi.

Yapılan vergi artırımı, Çin’den dampingli fiyatlardan yapıldığı iddia edilen ithalattaki artışı dengelemek için hükümetten vergilerin %25’e çıkarılmasını isteyen Brezilya çelik sektörünü memnun etmedi.

Bununla birlikte vergi oranı artırılan ürünler, Brezilya çelik sektörünün endişe duyduğu ürünler olmadı. Sektörün asıl şikayetçi olduğu yassı mamul segmentine dair bir açıklama yapılmadı.

Yerel basına göre CAMEX’ten bir kaynak, yapılan artışla beraber vergilerin 2022 yılında kaydedilen seviyelere döndüğünü ve çelik sektörünün istediği değişikliklerin hala değerlendirildiğini bildirdi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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