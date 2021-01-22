Brezilya başsavcısı gevşetilen madencilik ruhsatı kurallarını inceliyor

Cuma, 22 Ocak 2021 10:47:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Başsavcısı Augusto Aras, güney eyaleti Santa Catarina’nın gevşetilen madencilik ruhsatı kurallarını inceledi. Basında çıkan haberlere göre, eyalet madencilik ruhsatı süreçlerinin bir kısmını basitleştirdi ve kolaylaştırdı.

Eyalet, diğer şeylerin yanı sıra, yıllık 12.000 metreküpü aşmayan belirli maden çıkarma ekipmanlarını kullanan küçük açık ocakların kullanımını çevre ruhsatından muaf tuttu. Benzer koşullarda 24.000 metreküpe kadar maden çıkarma kapasitesi olan ekipmanlar da rahat bir ruhsatlandırma sürecine sahip olabilir.

Başsavcı, gevşetilmiş önlemlerin herhangi bir kurulum faaliyeti öncesinde çevresel etki çalışması gerektiren Brezilya Federal Anayasasını ihlal ettiğini söyledi ve önlemleri feshetmek için dava açtı.