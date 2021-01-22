﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya başsavcısı gevşetilen madencilik ruhsatı kurallarını inceliyor

Cuma, 22 Ocak 2021 10:47:18 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Başsavcısı Augusto Aras, güney eyaleti Santa Catarina’nın gevşetilen madencilik ruhsatı kurallarını inceledi. Basında çıkan haberlere göre, eyalet madencilik ruhsatı süreçlerinin bir kısmını basitleştirdi ve kolaylaştırdı.

Eyalet, diğer şeylerin yanı sıra, yıllık 12.000 metreküpü aşmayan belirli maden çıkarma ekipmanlarını kullanan küçük açık ocakların kullanımını çevre ruhsatından muaf tuttu. Benzer koşullarda 24.000 metreküpe kadar maden çıkarma kapasitesi olan ekipmanlar da rahat bir ruhsatlandırma sürecine sahip olabilir.

Başsavcı, gevşetilmiş önlemlerin herhangi bir kurulum faaliyeti öncesinde çevresel etki çalışması gerektiren Brezilya Federal Anayasasını ihlal ettiğini söyledi ve önlemleri feshetmek için dava açtı.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Oca

Brezilyalı çelik üreticisi, Tocantins tesisi için 5,5 milyon $ yatırım yapacak
19  Oca

Brezilya madencilik kurumu artan Covid vakaları nedeniyle kararları erteleyebilir
12  Oca

Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı
11  Oca

Vale’nin sınırlı üretime rağmen 2021’de güçlü sonuç açıklaması bekleniyor
08  Oca

Samarco Avrupa’ya demir cevheri peleti ihraç edecek