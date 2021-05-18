Brezilya atık madeni mevzuatını yenileyecek

Salı, 18 Mayıs 2021 11:45:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu (ANM), yeni atık barajı mevzuatını kamuoyu görüşüne açtı. ANM, barajlara yönelik tüm mevzuatları tek bir kanun altında toplamayı planladığını belirtti.

Kurum, mevzuata 42 yeni madde ekledi. Buna göre, insanların yaşadığı bölgelerde baraj inşa edilmesine yasak getirildi ve bir kaza yaşanması durumunda sosyal ve çevresel hasarların madenciler tarafından azaltılacağının garantisi verildi.

Yeni mevzuatta para cezalarının artırılmasının yanı sıra şirketlerden risk yönetim süreci oluşturulması da talep edildi. Kamuoyu görüşü alımı, 1 Haziran tarihine dek devam edecek.