Brezilya ABD’nin getirdiği çelik vergilerinden etkilenmeyecek

Brezilya dış ticaret kurumu COMEX’in verilerine göre ülke 2024 yılında ABD’ye 3,08 milyar $ değerinde 4,65 milyon mt çelik ihracatı yaptı. Bu ihracatın yalnızca 355,400 mt’u nihai mamul olurken, slab satışları 4,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul ve slab ihracatından sırasıyla 307,1 milyon $ ve 2,77 milyar $ gelir elde edildi.

ABD’nin Brezilya’dan ithal nihai mamule %25 ithalat vergisi uygulaması durumunda, nihai mamul ihracatının payı fiyatların daha cazip olduğu iç piyasa satışlarının yalnızca %1,7’i kadar olduğu için Brezilyalı ihracatçıların bu durumdan pek etkilenmesi beklenmiyor.

Slaba vergi uygulanması durumunda ise ABD çelik sektörü haddeleme faaliyetlerinde slab ithalatına bağlı olduğu için artan maliyetler ABD’li tüketicileri etkileyecek. ABD’nin başlıca slab tedarikçileri Brezilya, Meksika ve Kanada.

Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad, bugün yaptığı açıklamada hükümetin yalnızca bu önlemlerin uygulanmaya başlaması durumunda yanıt vereceğini ifade etti. Analistlere göre Maliye Bakanı slaba %25 vergi getirilmesini beklemiyor.