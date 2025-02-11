 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya...

Brezilya ABD’nin getirdiği çelik vergilerinden etkilenmeyecek

Salı, 11 Şubat 2025 09:54:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya dış ticaret kurumu COMEX’in verilerine göre ülke 2024 yılında ABD’ye 3,08 milyar $ değerinde 4,65 milyon mt çelik ihracatı yaptı. Bu ihracatın yalnızca 355,400 mt’u nihai mamul olurken, slab satışları 4,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul ve slab ihracatından sırasıyla 307,1 milyon $ ve 2,77 milyar $ gelir elde edildi.

ABD’nin Brezilya’dan ithal nihai mamule %25 ithalat vergisi uygulaması durumunda, nihai mamul ihracatının payı fiyatların daha cazip olduğu iç piyasa satışlarının yalnızca %1,7’i kadar olduğu için Brezilyalı ihracatçıların bu durumdan pek etkilenmesi beklenmiyor.

Slaba vergi uygulanması durumunda ise ABD çelik sektörü haddeleme faaliyetlerinde slab ithalatına bağlı olduğu için artan maliyetler ABD’li tüketicileri etkileyecek. ABD’nin başlıca slab tedarikçileri Brezilya, Meksika ve Kanada.

Brezilya Maliye Bakanı Fernando Haddad, bugün yaptığı açıklamada hükümetin yalnızca bu önlemlerin uygulanmaya başlaması durumunda yanıt vereceğini ifade etti. Analistlere göre Maliye Bakanı slaba %25 vergi getirilmesini beklemiyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çelik ithalat kotalarının kullanım oranları yükseldi

29 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çelik ithalat kotalarının kullanım oranları hafifçe arttı

30 Ara | Çelik Haberler

Brezilya nihai mamul ithalatı için yeni önlemler getirebilir

02 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çelik ithalat kotalarının kullanım oranlarını açıkladı

01 Kas | Çelik Haberler

Brezilya Çin’den ithal çelik folyoya antidamping vergisi getirdi

22 Eki | Çelik Haberler

Brezilya yeni çelik ithalat kotalarını açıkladı

16 Eki | Çelik Haberler

Brezilya ithal çelik kotasının tamamını kullanmadı

03 Eki | Çelik Haberler

Brezilya Çin ve Hindistan’dan ithal boyalı mamuller için antidamping soruşturması başlattı

20 Eyl | Çelik Haberler

Brezilya bazı ithal ürünlere uygulanan vergileri artırdı

25 Nis | Çelik Haberler

Brezilya 11 çelik ürünü için ithalat kotası getirecek

24 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis