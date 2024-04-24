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Brezilya 11 çelik ürünü için ithalat kotası getirecek

Çarşamba, 24 Nisan 2024 15:12:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre Brezilya hükümeti, haddelenmiş çelik ve boru dahil olmak üzere 11 çelik ürün kategorisi için ithalat kotası getirmeye ve aşılan kota tonajını %25 vergiye tabi tutmaya karar verdi. Söz konusu karar bazı yerel çelik üreticilerinin piyasaya düşük fiyatlı ürün girdiğine yönelik şikâyette bulunmasının ardından verildi.

Kota tonajının %30’dan fazla aşılması halinde uygulanacak %25 vergi, 12 ay boyunca geçerli olacak. Söz konusu süre zarfında piyasa koşulları incelenecek. Buna ek olarak kota tonajları 2020 ve 2022 yılları arasında her bir ürünün ithalat ortalaması göz önünde bulundurularak belirlendi. Ayrıca ürünler halihazırda %9-12,6 oranlarında vergiye tabi.

Onay bekleyen yeni önlemlerin bir ay içerisinde devreye alınması bekleniyor. Buna ek olarak hükümet dört başka çelik ürününe daha kota önlemi uygulamayı planlıyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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