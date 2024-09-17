BP ve Iberdrola İspanya’nın en büyük yeşil hidrojen tesisinin inşası için onay aldı

İspanyol enerji şirketi Iberdrola ve İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz şirketi BP, ortak girişimleri Castellón Green Hydrogen S.L. aracılığıyla BP’nin İspanya’nın Castellón kentinde yer alan rafinerisinde 25 MW’lik yeşil hidrojen tesisi inşa etmek üzere onay aldıklarını duyurdu. Ayrıca İspanya’nın İyileştirme, Dönüşüm ve Dayanıklılık Planı tarafından projeye 15 milyon € finansman sağlandığı bildirildi.

2026 yılının ikinci yarısında faaliyete alınması beklenen ve 25 MW kapasiteli elektrolizör yer alacak olan tesis, Iberdola’nın fotovoltaik ve rüzgar projelerinden tedarik edilecek yıllık 200 GWh yenilenebilir enerjiyi yıllık yaklaşık 2.800 mt yeşil hidrojene dönüştürerek yıllık karbon salımında 23.000 mt düşüş sağlayacak. Bununla birlikte rafineride kullanılan ve doğal gazdan elde edilen gri hidrojenin yerini kısmen yeşil hidrojenin alabileceği öğrenildi. Proje sayesinde BP’nin Castellón rafinerisi entegre enerji merkezi haline gelecek.

Öte yandan BP, yeşil hidrojen üretim kapasitesinin artırılmasına ve yeşil hidrojenin Valencia bölgesinde emisyonların azaltılması zor olan sektörlerde kullanımına yönelik seçenekleri de araştıracak.