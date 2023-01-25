Birmingham Üniversitesi’nin karbon geri dönüşüm sistemi emisyonları %90 azaltabilir

Çarşamba, 25 Ocak 2023 14:42:34 (GMT+3) | İstanbul

Birmingham Üniversitesi araştırmacıları çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu yaklaşık %90 oranında azaltabilecek bir “kapalı döngü” karbon geri dönüşüm sistemi tasarladıklarını belirtti.

Perovskite malzeme olarak bilinen kristalli bir mineral kullanan bu sistem, mevcut yüksek fırın-bazik oksijen fırını üretiminde kullanılan kokun %90’ının yerini alabilir. Açıklamaya göre sistem yalnızca İngiltere’de uygulandığı takdirde 5 yıl içinde 1,28 milyar £’luk maliyet tasarrufu sağlayacak ve ülkenin toplam emisyonu %2,9 oranında azaltılacak.

Birmingham Üniversitesi’nden Profesör Yulong Ding, “Çelik sektörünün karbondan arındırılmasına yönelik mevcut öneriler tesislerin kademeli olarak kapatılarak yenilenebilir elektrikle çalışan elektrik ark ocaklarının inşa edilmesine dayanıyor. Ancak bir elektrik ark ocaklı tesis inşasının maliyeti 1 milyar £’un üzerinde, bu da Paris İklim Anlaşması’ndaki hedefleri yerine getirmek için kalan süre içinde bu geçişi ekonomik olarak imkansız hale getiriyor. Önerdiğimiz sistem mevcut tesislere uyarlanabilir, bu da hem karbon emisyonunun azaltılmasını hem de maliyet tasarrufu yapılmasını sağlayacak,” dedi.