Birleşik Çelik İşçileri Sendikası US Steel-Nippon Steel anlaşmasından rahatsız

Salı, 19 Aralık 2023 10:21:16 (GMT+3) | San Diego

Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW), Nippon Steel’in US Steel’i satın aldığını bildiren anlaşmaya yönelik ifadelerde bulundu.

Sendika, ne US Steel ne de Nippon Steel’in anlaşmaya yönelik USW ile temasa geçtiğini, US Steel’in kontrol ya da faaliyet değişikliği olması durumunda sendikayı bilgilendirmesini gerektiren ortaklık anlaşmasının ihlal edildiğini belirtti.

USW Başkanı David McCall, “Sadece bu gelişmeye bakarak Nippon Steel’in anlaşmalarımız kapsamındaki yükümlülükleri tam olarak anlamadığını ve mevcut sözleşmeye uyma kapasitesinin olmadığını düşünüyoruz,” dedi.

Sendika, ABD hükümetinden bu anlaşmayı “dikkatlice gözden geçirmesini” ve anlaşmanın yapılmasıyla birlikte ABD’nin ulusal güvenliğinin ve ABD’li işçilerin menfaatlerinin ne yönde etkileneceğini ortaya çıkarmasını talep etti.

McCall, US Steel yönetimini toplu sözleşme imzalama ve diğer anlaşma koşulları kapsamında sorumlu tutmayı planladığını ifade etti.