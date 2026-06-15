BIR: AB’nin yeni çelik ticaret kuralları küresel geri dönüşüm piyasalarını etkileyebilir

Geri dönüşüm sektörünün küresel temsilcisi olan Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), AB’nin çelik piyasalarını etkileyen yeni çelik ticaret düzenlemesinin hammadde piyasaları ve uluslararası çelik ticareti açısından da sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Yeni düzenleme, mevcut koruma önlemleri sisteminin yerini alarak 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Geri dönüştürülmüş çeliğin küresel ölçekte ticareti yapılan bir emtia ve özellikle elektrik ark ocaklı çelik üretiminde döngüsel çelik üretiminin başlıca hammaddelerinden biri olduğuna dikkat çeken BIR, çelik ithalat koşulları, kota tahsisleri ve menşe doğrulama gerekliliklerindeki değişikliklerin küresel çelik geri dönüşüm değer zinciri boyunca ticaret akışlarını ve ticari uygulamaları etkileyebileceğini belirtti.

Menşe doğrulama gerekliliği

Düzenleme kapsamında vergiye tabi kota tonajının %47 oranında azaltılması ve kota aşımında uygulanan vergilerin %50’ye yükseltilmesinin yanı sıra çeliğin menşesinin ilk kez eritilip döküldüğü ülkeye göre belirlenmesini öngören bir kural getirildi.

BIR, Avrupa Komisyonu’nun 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ithalatçıların yeni kurala uyumunu kanıtlamak için sunmaları gereken belgeleri belirleyen bir uygulama düzenlemesi yayımlamasının beklendiğini ifade etti.

Kuruluş, söz konusu uygulamanın çelik ticareti ve tedarik zinciri izlenebilirliği açısından önemli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Sektör istişare sürecine katılmaya davet edildi

BIR, Avrupa Komisyonunun 4 Haziran-2 Temmuz 2026 tarihleri arasında yürüttüğü kamu istişare sürecini memnuniyetle karşıladı. Söz konusu süreçte çelik üreticileri, çelik kullanıcıları, tüccarlar, ithalatçılar ve sektör birliklerinden çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşeinin doğrulanmasına yönelik pratik yöntemler konusunda görüş alınacak.

Birlik, hurda toplama, işleme, ticaret ve geri dönüştürülmüş çelik üretimi alanlarında faaliyet gösteren şirketleri istişare sürecine katılmaya davet etti.

BIR’e göre bu süreç, geri dönüşüm sektörünün teknik uzmanlığını paylaşmasına ve kanıtlayıcı çerçevenin uygulanabilir, orantılı ve mevcut geri dönüşüm ile hurda ticareti uygulamalarıyla uyumlu olmasına katkı sağlaması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Açık küresel geri dönüşüm piyasalarına destek

BIR, geri dönüştürülmüş malzemelere yönelik açık, adil ve etkin şekilde düzenlenmiş küresel piyasaları desteklemeyi sürdürdüğünü yineledi ve bu tür piyasaların hem çevresel hedefler hem de sanayi rekabetçiliği açısından kritik öneme sahip olduğunu savundu.

Kuruluş, gelecekteki ticaret politikalarının kaynak güvenliğini artırma, döngüsel ekonomi hedeflerini destekleme ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma açısından geri dönüşümün rolünü engellemek yerine güçlendirmesi gerektiğini belirtti.