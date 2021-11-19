BIR: AB’nin atık sevkiyatları yönetmeliğindeki düzenlemeler serbest ve adil ticaretten uzak

Cuma, 19 Kasım 2021 15:34:07 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), Avrupa Komisyonu’nun atık sevkiyatları yönetmeliğindeki düzenlemelerle ilgili önerisinin, AB içindeki materyallerin maliyetini düşürmeye yönelik olduğunu, fakat bu durum hammadde olarak kullanılacak daha fazla atığı daha düşük fiyata satın alabilmelerini sağlayacağı için serbest ve adil ticaretten uzak olduğunu belirtti.

BIR, “AB imalat sanayisi için AB’deki malzemelerin maliyetlerini yapay olarak düşüren bu ticaret kısıtlamaları, Avrupa geri dönüşüm sanayisinin verimli ve yenilikçi geri dönüşüm süreçlerine yatırım yapma kapasitesini etkileyecek,” dedi.

Büro, kısıtlamaların ve dış pazarlara erişimin kesilmesinin, küresel ekonominin işleyişi üzerinde ters etki yapacağını ifade etti.

Öte yandan, BIR hem insan sağlığı hem de çevrenin korunmasını hedefleyen öneriyi desteklediğini belirtti. BIR ayrıca geri dönüştürülebilir malzemelerin çevreye duyarlı tesislere ve geri dönüşümden elde edilen hammaddelerin küresel ekonomide imalat sanayilerine taşınabilecek olmasını destekliyor.