UNESID: Çin’den boru ithalatındaki usulsüzlük İspanya çelik sektörüne zarar veriyor

Çarşamba, 20 Mart 2024 12:24:32 (GMT+3) | İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, Çin’den güneş enerjisi bileşenleri olarak beyan edilip yapılan çelik boru ithalatı nedeniyle yerel ekonominin 2023 yılında 55 milyon € zarara uğradığını belirtti.

2023 yılında Çin’den yıllık 55.000 mt artışla 119.807 mt güneş enerjisi bileşeni ithal edildi. Toplam tonajın yaklaşık 61.000 mt’u 1.100€/mt’un altında bir fiyatla ithal edildi ve söz konusu fiyat, güneş enerjisi bileşenleri yerine çelik boru fiyatlarına daha yakın. Bu nedenle yanlış beyan edilen boru miktarının 50.000-60.000 mt arasında olduğu tahmin ediliyor.

UNESID Genel Direktörü Andrés Barceló, “Bazı ithalatçılar AB’nin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerini atlatmak için söz konusu ürünleri güneş enerjisi bileşenleri olarak gösteriyor. Bu yanlış beyan piyasaya ve yerel ekonomiye ciddi zarar veriyor,” şeklinde yorum yaptı. Boru ithalatı kota aşıldığında %25 vergiye tabi oluyor.