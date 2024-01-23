WV Stahl: Alman çelik sektörünün elektrik ihtiyacı karbondan arındırma çabalarıyla artacak

Salı, 23 Ocak 2024 09:55:54 (GMT+3) | İstanbul

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) Alman çelik sektörünün karbondan arındırma için öneme sahip hidrojen elektrolizine yönelik ek elektrik ihtiyacının 2030 yılında 48 TWh olacağını belirtti. Kasım ayında uygulamaya konan elektrik fiyatı destek paketinin kaldırılmasıyla özellikle elektrik ark ocaklarında nispeten düşük emisyona sahip çelik üreten Alman şirketler yılın başından bu yana elektriğe her zamankinden daha fazla para ödüyor.

Düşük karbonlu çelik üretimi için özellikle yenilenebilir olmak üzere elektriğe ihtiyaç duyulduğundan hidrojen bazlı doğrudan indirgeme işlemi için gelecekte 4-5 kat daha fazla elektriğe ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle WV Stahl rekabetçi elektrik fiyatlarına yönelik acilen bir çözüm sunulması gerektiğini belirtti.