Assofermet: Mart ayında talep cansız kaldı, piyasa Tube & Wire fuarını bekliyor

Pazartesi, 15 Nisan 2024 13:57:36 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet Acciai’nin yayımladığı son aylık rapora göre Tube & Wire fuarının sonuçlarına ve yetkili mercilerin beklenen kararlarına odaklanan yassı ve paslanmaz çelik piyasası çeşitli faktörlerin etkisi altında kalıyor. Stratejilerini düzenlemek ve sektördeki sıkıntıları ele almak için küresel gelişmelerin yakından takibi önem taşıyor.

Mart ayında yassı mamul talebinin zayıflaması fiyatların düşmesine neden oldu. Avrupalı çelik üreticileri Asya çıkışlı tekliflere uyum sağlamak için fiyatlarını revize etmek zorunda kalırken, alıcılardan gelen talebin yakın zamanda canlanabileceği düşünülüyor. Ancak koruma önlemleri kapsamında üçüncü ülkelere ayrılan sıcak rulo sac kotasının tükenmiş olması mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu gösteriyor. Birlik, “2024 yılının Temmuz ayından itibaren önlemin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik yapılacak incelemede AB Komisyonu’nun Assofermet’in yakın zamanda önerdiği değişiklik taleplerini olumlu değerlendirmesini umuyoruz,” dedi.

Söz konusu ayda paslanmaz çelik fiyatlarında artış kaydedilse de bu artışlar operasyonel maliyetleri karşılamaya yetmedi. Mevcut hurda fiyatları ve Avrupa’da uzun süren grevler önümüzdeki aylarda fiyat artışı beklentisine yol açtı. İthalat sınırlı seyretmeye devam ediyor ve antidamping prosedürlerine ilişkin kararlar bekleniyor.

Karbon ve paslanmaz çelikten yassı ve uzun mamul stokları beklentilere kıyasla yüksek kalırken, özellikle uzun mamul talebi geçtiğimiz yıla kıyasla azaldı. Küresel belirsizlik ve Süveyş Kanalı krizi piyasadaki istikrarın bozulmasına neden oldu.

Son olarak teneke levha talebi cansız ve servis merkezleri stoklarını azaltmaya odaklanıyor. Tesislerde yaşanan sıkıntılara rağmen, bazı tedarikçiler fiyat istikrarı ve ABD pazarının açılmasının küresel talebi artırabileceğini bildirdi.