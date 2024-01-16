Assofermet 2024 yılını “Zorluklarla dolu bir yılın ardından temkinli iyimserlik” olarak değerlendirdi

Salı, 16 Ocak 2024 12:13:22 (GMT+3) | İstanbul

2023 yılı İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in temsil ettiği sektörler için karmaşık bir dengeyle sona erdi. Söz konusu yılda çelik ve metal ticaret şirketlerinin marjlarında düşüş yaşandı. 2024 yılı lüresel siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenmeye devam etse de temkinli bir iyimserlikle başladı.

2023 yılında çelik sektöründeki fiyatlar büyük ölçüde geriledi. En sert düşüşler ikinci çeyrekte kaydedilirken sonraki aylarda istikrar görüldü. Son kullanıcıların tüketiminin azalması söz konusu fiyat düşüşünde önemli bir faktör olurken, Rusya’daki ithalat yasakları ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırması AB’de arz fazlasının oluşmasına neden oldu. Politik-ekonomik durum iyileşiyor gibi görünse de paslanmaz çelik piyasası daha karmaşık zorlukla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Ancak küresel ekonomik koşullardaki iyileşme ve faiz artırım politikasının sona ermesi 2024 yılına ilişkin iyimser tahminleri güçlendiriyor.

2023 yılında hurda piyasasının karşı karşıya kaldığı istikrarsızlık, hacim düşüşleri ve cansız talep, Almanya’daki imalat krizi ve AB’deki dolaşım kısıtlamalarından da olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz yıl 2022 yılına kıyasla daha kötü geçse de sonuçlar bir yıl önce görülen kötümser tahminleri aştı. 2024 yılının başına ilişkin beklentiler son aylarda gözlemlenenlere paralel olarak pek parlak değil.