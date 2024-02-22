Antwerp Bildirgesi: Avrupa'da yalnızca güçlü sanayi yapısıyla adil bir yeşil geçiş sağlanabilir

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20 Şubat tarihinde çelik de dahil olmak üzere Avrupa'nın neredeyse 20 sanayi sektörü temsilcisi, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e “Avrupa Sanayi Anlaşması için Antwerp Bildirgesi”ni sundu. Bildirge, sanayinin yeşil dönüşümünün altını çiziyor ve zorlu ekonomik koşullar karşısında Avrupa sanayini rekabetçi, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak için gerekli olan acil ihtiyaçları ana hatlarıyla belirliyor. Antwerp Bildirgesi, Avrupa’nın sanayi politikasında netlik, öngörülebilirlik ve güvenin kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.

Bildirgede mevzuatın düzenlenmesi ve devlet yardımları çerçevesinin çizilmesi de dahil olmak üzere 10 somut eylem planı sıralanıyor. AB projelerine daha güçlü bir desteğin yanı sıra, stratejik ortaklıklar ve sağlam altyapı yoluyla Avrupa’yı uygun fiyatlı düşük karbonlu enerji konusunda küresel bir lidere dönüştürme çağrısında bulunuluyor. Hammaddede kendi kendine yeterliliğin sağlanması, sürdürülebilir ürünlere yönelik talebin teşvik edilmesi ve yenilikçiliğin desteklenmesi ihtiyacı vurgulanıyor. Temsilciler, Avrupa’da yalnızca güçlü bir sanayi yapısı ve güçlendirilmiş sosyal ilişkilerin yeşil geçişin adil olmasını sağlayabileceğini belirtti.

Bildirge hakkında yorum yapan Avrupa Çelik Birliği Genel Müdürü Axel Eggert, “AB kurumlarından acilen bir Avrupa Sanayi Anlaşması yapmalarını ve başarılı bir yeşil geçiş için yatırım dostu bir çerçeve oluşturmalarını istiyoruz,” dedi ve uygun fiyatlı temiz enerjiye erişime, karbondan arındırma projelerine yatırım için kolaylık sağlanmasına ve eşit şartlarda faaliyet gösterebilmek için güçlü bir ticaret politikasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.