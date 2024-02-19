AB 2024 için ekonomik büyüme tahmini düşürdü, enflasyon üzerindeki baskı sürüyor

Pazartesi, 19 Şubat 2024 15:10:04 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu’nun 2024 Kış Ekonomik Tahmin raporuna göre, bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentileri sonbahar raporuna kıyasla düşürüldü ve enflasyon aşağı yönlü olarak revize edildi. 2023 yılına ilişkin AB ve avro bölgesinin her biri için GSYİH büyüme beklentileri daha önceki raporda tahmin edilen %0,6’ya kıyasla %0,5 olurken, 2024 yılına ilişkin büyüme tahminleri daha önceki raporda beklenen sırasıyla %1,3 ve 1,2’ye kıyasla yine sırasıyla %0,9 ve 0,8 oranlarına geriledi. Buna ek olarak 2025 yılında AB ekonomisinin %1,7 ve avro bölgesi ekonomisinin %1,5 oranlarında büyümesi bekleniyor.

Öte yandan 2024 yılında AB ve avro bölgesinde enflasyonun sırasıyla %3 ve %2,7 olacağı tahmin edilirken 2025 yılında enflasyonun AB’de %2,5 ve avro bölgesinde %2,2 olacağı öngörülüyor.

2023 Sonbahar raporundan bu yana olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Enerji fiyatlarındaki keskin düşüşün ardından fiyatlar üzerindeki baskı beklenenden hızlı yumuşadı. Enerji arzı talebi aşmaya devam ettiğinden spot ve vadeli piyasada petrol ve özellikle doğal gaz fiyatları önceki tahminde beklenene kıyasla önemli ölçüde düşüş gösterdi. Böylece perakende enerji fiyatlarının daha da düşerek AB’nin enerji krizi sırasında kaybettiği rekabet gücünün bir kısmını geri kazanmasına yardımcı olması bekleniyor. Kızıldeniz ticaretindeki aksaklıkların ardından artan nakliye maliyetlerinin yarattığı hafif yukarı yönlü baskılara rağmen enflasyon istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Sonuç olarak bu yıl ekonomik büyüme kademeli olarak hızlanabilir. Büyüme hızının bu yılın ikinci yarısından itibaren istikrar kazanması bekleniyor.

Buna karşın jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan ticaret aksaklıkları tedarik zincirleri ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir ve üretimi engelleyebilir. Devam eden sıkı para politikaları ekonomik toparlanmayı daha da geciktirebilir.