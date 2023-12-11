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EUROFER: Karbonsuz çelik teknolojilerinin sanayi yasasına dahil edilmesi Avrupa'da yeşil pazarları canlandırabilir

Pazartesi, 11 Aralık 2023 12:45:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Konseyi çelik gibi enerji yoğun sektörlerin karbondan arındırılmasına yönelik dönüştürücü sanayi teknolojilerini Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamındaki karbonsuz teknolojiler listesine dahil etti. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) konseyin net sıfır çelik teknolojilerini listeye dahil etmesinin Avrupa’daki yeşil pazarlara yönelik beklentileri iyileştirdiğini belirtti.

Karbon yakalama, kullanım ve depolamanın teşvik edilmesinin düşük karbonlu çelik üretimine geçişi sürdürmek için önemli olduğunu ifade eden birlik, Avrupa Parlamentosu ile konseyin net sıfır teknolojilerde AB üretimi yeşil ürünlerin kullanımını ve bölgede karbon yakalama, kullanım ve depolamayı teşvik etmek için bir anlaşmaya varma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

EUROFER’in Genel Direktörü Axel Eggert, “AB çelik sektörü 2025-26 gibi kısa bir zamanda düşük karbon üretimini hedefleyen 60’ın üzerinde endüstriyel ölçekte karbondan arındırma projesi üzerinde çalışıyor. Rüzgâr, güneş ve hidrojen elektrolizörleri gibi net sıfır teknolojilerin tümü çeliğe bağımlı ve yalnızca AB’de yenilenebilir kaynakların genişletilmesi için 74 milyon mt’dan fazla çeliğe ihtiyaç duyulduğu tahmin ediliyor,” dedi.

Öte yandan EUROFER’e göre mevcut çelik tesislerinin hidrojen ve elektriğe dayalı teknolojilere dönüştürülmesi iklim nötrlüğüne ulaşmanın ilk önemli adımı. Ancak net sıfır teknolojiler olarak tanınmalarına rağmen konseyin bunların dağıtımını Net Sıfır Sanayi Yasası’na dâhil etmemesi, düşük karbonlu çelik teknolojilerinin izin prosedürlerini kolaylaştıran yeni kuralların dışında tutulacağı anlamına geliyor. Bu durumda yasanın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra yapılacak olası bir yeniden değerlendirmenin çelik sektörünün geçiş sürecinin ilk dalgası için çok geç olacağı ve uygulamada önemli gecikmelere yol açabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

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