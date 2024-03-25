EUROFER: Karbonsuzlaşma sürecinde AB’nin çelik üretimini korumak için hemen harekete geçilmesi gerekiyor

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Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) sıfır emisyonlu ekonomide stratejik bir role sahip olan Avrupa’da üretilen düşük karbonlu çeliğin, yüksek enerji fiyatları, haksız rekabet, küresel kapasite fazlası ve karbon maliyetleri gibi büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. 2023 yılında Avrupa’nın ham çelik üretimi birçok tesisin askıda olması nedeniyle şimdiye kadarki en düşük seviyelerde kaydedildi. EUROFER kısa vadede sürdürülebilirliğe ulaşılması ve çelik sektörünün karbondan arındırılması için acilen uygun koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Birliğin Genel Direktörü Axel Eggert, son birkaç yılda AB ve üye devletlerin karbondan arındırma sürecinde Avrupa’nın endüstriyel dönüşümünü teşvik etmek ve desteklemek amacıyla birçok girişim başlattığını belirtti. Yaklaşık 60 düşük karbonlu proje 31 milyar € sermaye yatırımı ve 54 milyar € operasyonel harcamaya ihtiyaç duyuyor. Ancak uluslararası düzeyde rekabetçi fiyatlara sahip düşük karbonlu enerji tedarikindeki eksiklik ve küresel çelik piyasasındaki karbon yoğunluğuna sahip kapasite fazlası gibi sıkıntılar henüz çözülmedi. Eggert, “Bu nedenle hükümetlerin karbondan arındırma sürecinde bölgenin çelik üretimini korumak için hızlı harekete geçmesini istiyoruz,” şeklinde konuştu.